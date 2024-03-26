На Android 15 запретят старые приложения

Android Police: на Android 15 нельзя будет устанавливать старые приложения

Инженеры Google отключат поддержку старых приложений в Android ради безопасности. Об этом сообщает издание Android Police.

Специалисты медиа проанализировали исходный код Android 15 Developer Preview 2, доступной разработчикам. В результате изучения кода авторы выяснили, что в ОС поставили запрет на установку старых приложений, созданных в SDK версии 23. SDK — комплект для разработки ПО.

По словам журналистов, SDK 23 соответствует приложениям, выпущенным для Android 6.0 Marshmallow. Эта операционная система появилась в 2015 году. При попытке установить старую программу возникает ошибка, требующая наличие SDK 24 или более новой версии.

Специалисты объяснили это нововведение повышенными мерами безопасности. По их словам, в ранних версиях Android приложения в том числе могли легко получить доступ к камере, экрану, накопителю смартфона без предупреждения пользователя. «До Android 6.0 вредоносные программы могли получать все необходимые разрешения во время установки, пользуясь тем фактом, что большинство пользователей не проверяют список разрешений», — подчеркнули журналисты.

В конце марта специалисты издания XDA выяснили, что в Android 15 появится поддержка спутниковой связи для всех смартфонов. Анонс новой ОС ожидается 14 мая.