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14:01, 26 марта 2024Наука и техника

Китай начал работу над технологией орбитальной дозаправки

SpaceNews: Китай начал работу над технологией орбитальной дозаправки

Фото: ActionVance / Unsplash

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала работу над технологией орбитальной дозаправки военных и гражданских спутников. На сообщения об этом в китайской прессе обратило внимание издание SpaceNews.

«НОАК уделяет стратегическое внимание расширению своих возможностей логистики на орбите и интегрирует коммерческие предприятия в космический сектор. Эти события могут иметь потенциальные последствия для норм международных космических операций и должны побудить Космические силы США принять меры по достижению аналогичных возможностей», — говорится в публикации.

В частности, с 2018 года китайская сторона разрабатывает программное обеспечение для обучения дозаправке операторов космических аппаратов. Отмечается, что в настоящее время над отдельными элементами технологии орбитальной дозаправки работают частные китайские компании.

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Ракета Long March 8 со спутником-ретранслятором Queqiao-2 стартовала с китайского космодрома Вэньчан 20 марта.

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      Иван Потапов
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