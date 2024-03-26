«Любовница» принца Уильяма обратилась в суд из-за сплетен об их романе

Роуз Хэнбери обратилась в суд из-за сплетен о романе с принцем Уильямом

Роуз Хэнбери, маркиза Чамли, уведомила известного телеведущего из США о начале судебного процесса из-за распространения сплетен. Об этом пишет Vanity Fair.

Хэнбери обратилась в суд и направила официальное уведомление ведущему Стивену Кольберу после того, как в эфире своей передачи он назвал Хэнбери любовницей принца Уильяма и связал предполагаемый роман принца с исчезновением жены Уильяма, Кейт Миддлтон, из публичного пространства.

«Королевство встревожено исчезновением Кейт Миддлтон. Что ж, теперь интернет-сыщики предполагают, что отсутствие Кейт может быть связано с изменой ее мужа — будущего короля Англии, Уильяма, Я думаю, что мы все знаем, кто эта предполагаемая другая женщина. Скажите это вместе со мной: маркиза Чамли — какое красивое имя!» — сказал Кольбер. Он также назвал Хэнбери «марширующим оркестром мошенничества».

Передача вышла до того, как стало известно, что Кейт Миддлтон проходит лечение от рака. Представители Ханбери выступили с комментарием от имени клиентки, которая утверждала, что «слухи абсолютно не соответствуют действительности».

Слухи о романе Роуз и принца Уильяма ходят с 2019 года, однако так и не получили подтверждения.

Ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл поддержали принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон и ее семью в связи с новостью о заболевании раком. «Мы желаем здоровья и выздоровления Кейт и ее семье и надеемся, что они смогут поправиться в уединении и спокойствии», — говорится в сообщении супругов.