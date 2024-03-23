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02:35, 23 марта 2024Из жизни

Принц Гарри и его супруга поддержали Миддлтон после новости о заболевании раком

SN: Принц Гарри с супругой поддержали Миддлтон после новости о ее болезни раком
Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон . Фото: Reuters

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл поддержали принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон и ее семью в связи с новостью о заболевании раком, сообщает телеканал Sky News.

До этого принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила, что в результате операции у нее обнаружили онкологию, и она проходит курс химиотерапии.

«Мы желаем здоровья и выздоровления Кейт и ее семье и надеемся, что они смогут поправиться в уединении и спокойствии», — говорится в сообщении супругов.

Ранее сообщалось о том, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. О причинах оперативного вмешательства было неизвестно, однако уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее личная информация оставалась конфиденциальной.

22 марта стало известно, что Миддлтон перенесла хирургическое вмешательство из-за онкологического заболевания. По словам принцессы, новость о болезни стала ударом для ее семьи. Она отметила, что ее близкие делают все, чтобы помочь ей справиться с болезнью.

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      Марина Совина
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