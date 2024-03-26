Названы способы справиться с тревожностью из-за похода в спортзал

Фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова назвала способы справиться с тревожностью из-за похода в спортзал. Ее слова приводит Men Today.

Юрпалова рекомендовала сконцентрироваться на себе и своей тренировке, думая о целях, которых необходимо добиться после занятия. Кроме того, стоит изучить весь фитнес-зал, чтобы понимать, как работает тот или иной снаряд.

Также эксперт посоветовала заниматься медитацией и дыхательными упражнениями, которые могут помочь расслабиться и успокоиться. Социальная поддержка в тренажерном зале также может помочь адаптироваться и чувствовать себя комфортно, поэтому стоит посещать групповые занятия.

Ранее инструктор-методист Кирилл Антонов раскрыл основные правила поведения в тренажерном зале. Специалист посоветовал посещать вводные занятия, чтобы понять, как самостоятельно пользоваться тренажерами. Также он рекомендовал следить за самочувствием и при ухудшениях не стесняться обращаться за помощью к инструкторам.