Постпред Небензя назвал агрессией срыв Францией заседания СБ ООН по Югославии

Постпред России в ООН Василий Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии за срыв заседания Совбеза ООН по теме 25-й годовщины с начала бомбардировок Югославии силами НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Небензя назвал срыв заседания проявлением дипломатической агрессией со стороны Франции и отметил, что ее совершили «против свободы, слова, выражения». По его мнению, Париж и другие члены НАТО использовали процедурные механизмы для отмены встречи. Дипломат подчеркнул, что тема диалога обладает важным значением для Сербии, ситуации в Косово и в целом для западных Балкан.

Ранее МИД России назвал открытым вопрос ответственности НАТО за бомбардировки Югославии. До этого глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал о чувстве безнаказанности у Североатлантического альянса.