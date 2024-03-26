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02:31, 26 марта 2024Мир

Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии

Постпред Небензя назвал агрессией срыв Францией заседания СБ ООН по Югославии
Василий Небензя

Василий Небензя . Фото: David Dee Delgado / Reuters

Постпред России в ООН Василий Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии за срыв заседания Совбеза ООН по теме 25-й годовщины с начала бомбардировок Югославии силами НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Небензя назвал срыв заседания проявлением дипломатической агрессией со стороны Франции и отметил, что ее совершили «против свободы, слова, выражения». По его мнению, Париж и другие члены НАТО использовали процедурные механизмы для отмены встречи. Дипломат подчеркнул, что тема диалога обладает важным значением для Сербии, ситуации в Косово и в целом для западных Балкан.

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