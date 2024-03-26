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03:38, 26 марта 2024Из жизни

Занявшаяся сексом с шестью сослуживцами полицейская получит 46,2 миллиона рублей

В США сотрудница полиции получит $500 тыс. из-за секса с шестью сослуживцами

Фото: Adrees Latif / Reuters

В США суд постановил выплатить 500 тысяч долларов (46,2 миллиона рублей) сотруднице полиции из штата Теннесси, занявшейся сексом с шестью сослуживцами. Об этом сообщает WSMV-TV.

Мэган Холл достигла соглашения с властями города Ла-Верн, согласно которому она получит крупную компенсацию и отзовет иск к городу и департаменту полиции. В январе 2023 года женщину уволили после того, как выяснилось, что она вступила в сексуальную связь с шестью коллегами мужского пола. Она обменивалась с ними откровенными фото, с двумя из них занималась оральным сексом в полицейском отделении. Нарушения привели к увольнению не только Холл, но и ее партнеров по развлечениям — сержанта Льюиса Пауэлла, офицера Хуана Луго, сержанта Тай МакГоуан и детектива Сенеки Шиллдс.

В феврале 2023 года Холл подала иск простив департамента полиции и города Ла-Верн. Она заявила, что стала жертвой сексуальной эксплуатации со стороны старших сотрудников. Кроме того, женщина утверждала, что огласка дела нанесла ей психологический и материальный вред, так как она не могла устроиться на работу. «Меган Холл была ранимой, оптимистичной 24-летней женщиной, когда устраивалась в полицию Ла-Верна. Холл искала образцы для подражания на новой работе, а нашла сексуальных хищников», — говорилось в иске, который теперь отклонен прокуратурой по соглашению сторон.

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При этом в 2023 году женщина излагала следствию несколько иную историю. Первоначально Холл отрицала большую часть обвинений и призналась лишь в связи с офицером Ларри Холледеем. В последующих беседах она рассказала о многомесячном романе с другим сослуживцем — сержантом Льюисом Пауэллом. По ее словам, они занимались сексом даже на работе. «Мы с мужем тогда были на грани развода, и я просто не выдержала, а потом все вышло из-под контроля», — объяснила Холл. Она пыталась расстаться с Пауэллом, но тот угрожал, что покончит с собой.

Другой инцидент случился во время вечеринки. Сначала Холл пела караоке, а потом свалилась с лестницы. «У меня купальник плохо держался и просто упал», — рассказала она директору отдела кадров. В итоге Холл оказалась в туалете с офицером Патриком Малиокко, и они занялись сексом.

Ранее сообщалось, что в Великобритании попал под суд сотрудник полиции, который несколько раз занимался сексом с коллегой во время дежурства. Инспектор Даррен Лейн из графства Сассекс оказался в центре скандала из-за событий, произошедших в 2021 году.

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      Никита Савин
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