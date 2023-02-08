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02:00, 8 февраля 2023Из жизни

Сотрудница полиции рассказала подробности о сексе с шестью сослуживцами

Daily Mail: сотрудница полиции, уволенная за секс с коллегами, рассказала о похождениях

Фото: Molnar Balint / Unsplash

Стали известны подробности о похождениях Меган Холл, бывшей сотрудницы полиции из американского штата Теннесси, которую уволили за секс с шестью сослуживцами. Об этом сообщает Daily Mail.

В распоряжении издания оказались записи ее бесед с директором отдела кадров и руководителем отделения полиции, где она работала. Они узнали о ее отношениях с многочисленными коллегами от сержанта Тая Макгоуна и пытались проверить полученную информацию.

Первоначально Холл отрицала большую часть обвинений и призналась лишь в связи с офицером Ларри Холледеем. В последующих беседах она рассказала о многомесячном романе с другим сослуживцем — сержантом Льюисом Пауэллом. По ее словам, они занимались сексом даже на работе. «Мы с мужем тогда были на грани развода, и я просто не выдержала, а потом все вышло из-под контроля», — объяснила Холл. Она пыталась расстаться с Пауэллом, но тот угрожал, что покончит с собой.

Другой инцидент случился во время вечеринки. Сначала Холл пела караоке, а потом свалилась с лестницы. «У меня купальник плохо держался и просто упал», — рассказала она директору отдела кадров. В итоге Холл оказалась в туалете с офицером Патриком Малиокко, и они занялись сексом.

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После этого случая полицейская начала уговаривать своего мужа, помощника шерифа Джедидаю Холла, попробовать свинг с Малиокко и его женой. Джедидая не захотел. Предложение переспать с женой другого любовника своей супруги, сержанта Тая Макгоуэна, его тоже не заинтересовало. Тогда Холл еще не знала, что именно Макгоуэн расскажет начальству о ее романах с коллегами. При этом он умолчал, что и сам занимался с ней сексом.

Холл упомянула также офицера Хуана Луго, с которым она переспала в гостинице, и секс с детективом Сенекой Шилдсом в спортзале полицейского отделения.

Почти все полицейские, названные Холл в беседах с начальством, лишились работы. Тая Макгоуэна, который их выдал, также уволили. Главе полиции города Ле-Верн, где служили уволенные полицейские, пришлось уйти в отставку.

Несмотря на разоблачение, Холл и ее муж Джедидая остались вместе. «Не знаю, как ему это удалось, — признался шериф округа Коффи, под началом которого работает Джедидая. — Он великодушнее меня и пытается спасти свой брак».

Ранее сообщалось, что в американском штате Кентукки судья неоднократно вступала в интимную связь с подчиненным в зале суда, в результате чего лишилась работы. Она позволяла мужчине играть на гитаре, петь и распивать алкоголь, находясь при исполнении.

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Олег Парамонов
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