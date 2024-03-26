Роднина заявила об изменившемся отношении россиян к Олимпиаде

Роднина заявила, что Игры-2024 не будут являться для россиян темой номер один

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила об изменившемся отношении россиян к Олимпийским играм. Ее слова приводит Sport24.

«Игры в Париже не будут являться для россиян темой номер один, как это было раньше», — посчитала Роднина. По ее мнению, после давления со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) россиянам может быть неприятно смотреть на небольшое количество отечественных нейтральных спортсменов.

Ранее 26 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Пeсков заявил, что любой отечественный спортсмен, оcудивший специальную военную операцию (СВО) ради Олимпиады, «стал бы иcчадием ада». При этом он подчеркнул, что МОК убрал это условие из пункта требований, а значит, россияне могут поехать на Игры.

В декабре 2023-го МОК решил допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.