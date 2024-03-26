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07:41, 26 марта 2024Россия

Россиянин вспомнил о телефонном разговоре с другом из «Крокуса» в момент теракта

Мужчина рассказал о последних словах друга по телефону при теракте в «Крокусе»

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Мужчина, друг которого стал жертвой теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити холл», рассказал о последнем разговоре с ним по телефону в момент начала теракта. Его слова приводят «Известия».

Когда в здание ворвались террористы, мужчина говорил с приятелем, находившимся в «Крокусе», по телефону. Последние слова свидетеля теракта, которые услышал мужчина, были: «Брат, пока». Впоследствии связь прервалась.

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Россиянин охарактеризовал своего друга как приятного человека, с которым можно было общаться на любые темы. Он всегда давал советы и помогал, добавил мужчина.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области — им, по предварительным данным, было подготовлено «окно» для побега на границе с Украиной, рассказывал президент России Владимир Путин. Он также подчеркивал, что Россия знает, что преступление совершено руками радикальных исламистов. Глава государства призвал найти заказчика.

Жертвами теракта стали 139 человек, еще 182 пострадали. 24 марта было объявлено в России днем общенационального траура.

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      Анастасия Шейкина
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