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09:22, 26 марта 2024Спорт

Российская теннисистка обыграла первую ракетку мира на турнире в США

Теннисистка Александрова победила первую ракетку мира Швентек на турнире в США
Екатерина Александрова

Екатерина Александрова. Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над первой ракеткой мира полькой Игой Швентек в четвертом круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Результаты доступны на сайте организаторов.

Встреча завершилась победой россиянки в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. Спортсменки провели на корте один час и 24 минуты. В четвертьфинале Александрова встретится с американкой Джессикой Пегулой.

После победы Александрова заявила, что была намерена показать свой лучший теннис и бороться за каждое очко с самого начала до конца матча. «Я знала, что будет очень тяжело», — добавила она.

Призовой фонд турнира WTA 1000 в Майами превышает 8,7 миллиона долларов. Финал пройдет 30 марта.

Александрова является победительницей пяти турниров WTA, четыре из которых в одиночном разряде. На ее счету также Кубок Билли Джина Кинга.

В 2023 году Швентек была названа самой высокооплачиваемой спортсменкой. Первая ракетка мира заработала 23,9 миллиона долларов до вычета налогов и агентских вознаграждений.

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      Анастасия Борисова
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