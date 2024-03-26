Российский вратарь назвал удручающей атмосферу на матчах чемпионата Азербайджана

Андрей Лунев назвал удручающей атмосферу на матчах чемпионата Азербайджана

Вратарь сборной России по футболу и азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунев описал атмосферу на матчах чемпионата страны. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен назвал ее удручающей. «Зрителей очень мало приходит на стадионы. Ощущение такое, что играешь не официальную встречу, а какую‑то товарищескую. Это если сравнивать с другими командами, где я ранее играл», — заявил Лунев.

При этом вратарь отметил, что его приятно удивил уровень чемпионата. «Именно по игре не бывает с кем‑то прямо легко», — добавил он.

Лунев перешел в «Карабах» в августе прошлого года, заключив контракт до лета 2024-го. Ранее он играл за «Торпедо», «Сатурн», «Уфу», «Зенит» и немецкий «Байер».