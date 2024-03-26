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17:52, 26 марта 2024Спорт

Российский вратарь назвал удручающей атмосферу на матчах чемпионата Азербайджана

Андрей Лунев назвал удручающей атмосферу на матчах чемпионата Азербайджана

Фото: Jargen Fromme / Globallookpress.com

Вратарь сборной России по футболу и азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунев описал атмосферу на матчах чемпионата страны. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен назвал ее удручающей. «Зрителей очень мало приходит на стадионы. Ощущение такое, что играешь не официальную встречу, а какую‑то товарищескую. Это если сравнивать с другими командами, где я ранее играл», — заявил Лунев.

При этом вратарь отметил, что его приятно удивил уровень чемпионата. «Именно по игре не бывает с кем‑то прямо легко», — добавил он.

Лунев перешел в «Карабах» в августе прошлого года, заключив контракт до лета 2024-го. Ранее он играл за «Торпедо», «Сатурн», «Уфу», «Зенит» и немецкий «Байер».

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      Алексей Гусев
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