США заявили о способности отслеживать террористов после теракта в «Крокусе»

Белый дом: США смогли отследить планы теракта в «Крокусе» благодаря мониторингу

США смогли отследить теракт в «Крокус Сити Холле» благодаря постоянному мониторингу террористов. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Bloomberg.

Кирби заявил, что заявлениями о вероятности теракта в Москве американская разведка доказала способность справляться с планами ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация). Он подчеркнул, что США могут отследить возникающие угрозы даже после вывода войск из Афганистана.

«Именно благодаря агрессивному мониторингу мы смогли предупредить русских о том, что на самом деле террористы готовятся к потенциальной атаке», — отметил спикер Белого дома. По его словам, в настоящий момент террористическая группировка не несет какой-либо реальной угрозы для США.

При этом в день теракта, 22 марта, Кирби заявлял, что США не располагали информацией о его подготовке.

Кирби также отверг причастность к теракту в «Крокусе» Киева. При этом знакомые с обстоятельствами теракта источники сообщили «Известиям» три детали, косвенно указывающие на причастность украинских спецслужб.