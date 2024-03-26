Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:38, 26 марта 2024Мир

США заявили о способности отслеживать террористов после теракта в «Крокусе»

Белый дом: США смогли отследить планы теракта в «Крокусе» благодаря мониторингу
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

США смогли отследить теракт в «Крокус Сити Холле» благодаря постоянному мониторингу террористов. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Bloomberg.

Кирби заявил, что заявлениями о вероятности теракта в Москве американская разведка доказала способность справляться с планами ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация). Он подчеркнул, что США могут отследить возникающие угрозы даже после вывода войск из Афганистана.

«Именно благодаря агрессивному мониторингу мы смогли предупредить русских о том, что на самом деле террористы готовятся к потенциальной атаке», — отметил спикер Белого дома. По его словам, в настоящий момент террористическая группировка не несет какой-либо реальной угрозы для США.

При этом в день теракта, 22 марта, Кирби заявлял, что США не располагали информацией о его подготовке.

Кирби также отверг причастность к теракту в «Крокусе» Киева. При этом знакомые с обстоятельствами теракта источники сообщили «Известиям» три детали, косвенно указывающие на причастность украинских спецслужб.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший советник офиса Зеленского случайно заявил о причастности Украины к теракту в «Крокусе». Что именно он сказал?

      После нападения на подмосковный компьютерный клуб завели дело

      Microsoft на 30 лет забыла обновить функцию Windows

      Дачников призвали срочно посыпать картофель золой

      В Финляндии вновь назвали Россию главной угрозой безопасности

      Россиянам дали советы по подготовке автомобиля к весне

      Минобороны заявило о перехвате двух переоборудованных ракет С-200

      Во Франции назвали важное негативное последствие вступления Украины в НАТО

      Россия нанесла групповой удар по центрам принятия решений ВСУ и объектам СБУ

      Готовивший теракт в Самарской области россиянин планировал уехать на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше