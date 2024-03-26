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14:24, 26 марта 2024Наука и техника

В России рассказали о применении аналога украинской «Бабы-Яги»

Командир Гордес: ВС России применяют тяжелый гексакоптер «Иванушка» на СВО

Фото: РИА Новости

Тяжелый гексакоптер «Иванушка», который считается аналогом украинского дрона «Баба-Яга», используют бойцы российского добровольческого батальона имени Василия Маргелова на херсонском направлении. О применении беспилотника Вооруженными силами (ВС) России сообщил командир взвода дронов батальона с позывным Гордес, передает ТАСС.

«Всеми видами дронов располагаем, работаем и с FPV, и с разведывательными, и с тяжелыми коптерами, мы их не "Баба-яга" называем, а "Иванушка". Успешно применяется на нашем направлении», — сказал он.

Командир подчеркнул, что специальная военная операция (СВО) показала огромную роль беспилотников в современных боевых действиях. По его словам, сейчас без этих устройств невозможно обойтись.

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Ранее в марте в компании ЭЛИАРС сообщили, что российские антидроновые ружья благодаря использованию спиральных антенн научились подавлять украинские беспилотники класса «Баба-Яга».

В феврале командир технического отдела батальона «Спарта» рассказал, что Вооруженные силы Украины начали сбрасывать с дронов типа «Баба-Яга» артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров.

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      Даниил Иринин
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