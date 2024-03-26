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21:11, 26 марта 2024Мир

В МИД возмутились действиями Франции на заседании СБ ООН

Захарова: Москва возмущена срывом Францией заседания СБ ООН по Югославии

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Франция поступила непрофессионально и некорректно, заблокировав заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по операции НАТО в Югославии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Возмущены некорректным и непрофессиональным поведением Франции, входящей в пятерку постоянных членов СБ, на которых возложена особая историческая обязанность соблюдения в Совете временных правил процедуры и других норм его работы», — заявила дипломат.

Захарова также пообещала, что Россия будет добиваться проведения заседания СБ ООН по случаю 25-летия бомбардировок Югославии НАТО.

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      Марина Совина
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