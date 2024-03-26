В МИД возмутились действиями Франции на заседании СБ ООН

Захарова: Москва возмущена срывом Францией заседания СБ ООН по Югославии

Франция поступила непрофессионально и некорректно, заблокировав заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по операции НАТО в Югославии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Возмущены некорректным и непрофессиональным поведением Франции, входящей в пятерку постоянных членов СБ, на которых возложена особая историческая обязанность соблюдения в Совете временных правил процедуры и других норм его работы», — заявила дипломат.

Захарова также пообещала, что Россия будет добиваться проведения заседания СБ ООН по случаю 25-летия бомбардировок Югославии НАТО.