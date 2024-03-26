Зендея вышла в свет в откровенном платье

Американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендея пришла на премьеру фильма «Претенденты» в Сиднее в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

27-летняя знаменитость вышла в свет в облегающем платье-миди с глубоким декольте, сквозь которое частично виднелась ее грудь, и вырезом до бедра. При этом она отказалась от бюстгальтера. Кроме того, артистка надела туфли на высоком каблуке в тон наряду.

Помимо этого, Зендее собрали завитые в локоны волосы, а в качестве украшений она выбрала длинные серьги. Вдобавок ей нанесли макияж с акцентом на глаза.

Ранее в марте Зендея появилась на красной дорожке в платье без бюстгальтера. Знаменитость появилась на красной дорожке премии Green Carpet Fashion Awards в отеле 1 West Hollywood, расположенном в Лос-Анджелесе.