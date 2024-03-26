Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:48, 26 марта 2024Ценности

Зендея вышла в свет в откровенном платье

Фото: Christopher Khoury / Globallookpress.com

Американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендея пришла на премьеру фильма «Претенденты» в Сиднее в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

27-летняя знаменитость вышла в свет в облегающем платье-миди с глубоким декольте, сквозь которое частично виднелась ее грудь, и вырезом до бедра. При этом она отказалась от бюстгальтера. Кроме того, артистка надела туфли на высоком каблуке в тон наряду.

Материалы по теме:
Вкус свободы. Чем звезды удивили публику на Каннском кинофестивале
Вкус свободы.Чем звезды удивили публику на Каннском кинофестивале
18 июля 2021
Главные кинопремьеры осени: «Дюна», Серебренников, новый Бонд и секс с автомобилем
Главные кинопремьеры осени:«Дюна», Серебренников, новый Бонд и секс с автомобилем
10 сентября 2021

Помимо этого, Зендее собрали завитые в локоны волосы, а в качестве украшений она выбрала длинные серьги. Вдобавок ей нанесли макияж с акцентом на глаза.

Ранее в марте Зендея появилась на красной дорожке в платье без бюстгальтера. Знаменитость появилась на красной дорожке премии Green Carpet Fashion Awards в отеле 1 West Hollywood, расположенном в Лос-Анджелесе.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      В Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого в теракте в «Крокусе». Его родственников увезли люди в форме

      Маленькая акула спасла охотника после нападения медведя-гризли

      Бывший вратарь «Спартака» перейдет в «Локомотив»

      Путин потребовал максимально сократить проверки бизнеса

      В МИД возмутились действиями Франции на заседании СБ ООН

      Названы причины ранней менопаузы

      Знаменитую сумку Birkin не продают простым людям. Купить ее могут только избранные. Как это привело к скандалу?

      Захарова ответила США на слова о неверии в причастность Украины к теракту

      Байден прокомментировал обрушение моста в Балтиморе

      Воробьев заявил об отсутствии пострадавших под завалами в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше