Подросток спас прибежавшего в ресторан после ранения в «Крокусе» россиянина

Mash: подросток-официант из ресторана у «Крокуса» спас раненного в живот мужчину

Подросток Бунафшох Эркинов, который в день теракта работал в ресторане отеля «Аквариум» у «Крокуса», спас получившего ранение в живот россиянина. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По его информации, 17-летний юноша оказал первую помощь пострадавшему мужчине. Пока ехала скорая, он зажал рану и уложил раненого на стулья, чтобы снизить кровопотерю. Официант, оказавший помощь пострадавшему, имеет двойное гражданство — Таджикистана и России.

Раненному в живот посетителю «Крокуса» удалось выжить, пуля не задела важных органов. До кареты скорой помощи в день теракта его помог донести сотрудник полиции, прибывший на место происшествия.

Были и другие случаи спасения людей подростками после теракта в «Крокусе». Подрабатывающий в гардеробе концертного зала 15-летний школьник Ислам Халилов спас десятки людей во время теракта. Помимо этого, спас жизни посетителей и школьник Никита, который работал в гардеробе. Он вместе с коллегами руководил эвакуацией и направлял толпу к выходу.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области — они направлялись на Украину. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия знает о том, что преступление совершено руками радикальных исламистов. По последним данным, жертвами теракта стали 139 человек.