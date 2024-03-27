Раскрыта личность оказавшегося в «Крокусе» во время теракта «сотрудника ФСБ»

ТАСС: замеченный перед терактом в «Крокусе» «сотрудник ФСБ» оказался строителем

Россиянин, запечатленный на фото за несколько минут до теракта в «Крокус Сити Холле», которого ряд СМИ и Telegram-каналов приняли за сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ), оказался строителем. Мужчина раскрыл свою личность и рассказал о себе в беседе с ТАСС.

По словам собеседника агентства, он пришел на концерт вместе с дочерью и разместился на балконе третьего этажа. «Меня зовут Алексей и никакого отношения к ФСБ или какой-то силовой структуре я не имею. Работаю в строительной фирме», — заверил мужчина.

Россиянин назвал подлостью и наглостью распространение информации, в которой утверждается, что он якобы является сотрудником спецслужб. «Не понимаю, какими словами можно всю эту чушь комментировать», — возмутился Алексей.

Мужчина также рассказал о моменте нападения террористов на «Крокус». По его словам, после начала стрельбы кто-то из зрителей предположил, что взрываются петарды. Однако, когда в зал начали забегать люди из холла, стало понятно, что началась атака с применением оружия.

Ранее МВД России опровергло распространившуюся в сети информацию о том, что рядом с «Крокусом» в момент теракта дежурил фургон кинологической службы. По словам официального представителя ведомства Иpины Волк, автомобиль, запечатленный на распространившихся фото и видeо, является машиной скорой медицинской помoщи.

Вечером 22 марта группа террористов атаковала «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Преступники открыли прицельный огонь по посетителям и подожгли концертный зал. По последним данным, жертвами теракта стали 139 человек, еще 360 пострадали.

В ночь на 23 марта белый Renault Symbol, на котором скрылись преступники, обнаружили в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. После того, как водитель проигнорировал сигнал остановиться, началась погоня, в ходе которой машина с террористами перевернулась. В результате силовики задержали четверых уроженцев Таджикистана, находившихся внутри. 25 марта суд арестовал их на два месяца.