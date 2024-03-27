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14:40, 27 марта 2024Россия

В Минздраве раскрыли состояние пострадавших при теракте в «Крокусе»

Мурашко сообщил, что после теракта в «Крокусе» в больницах остаются 80 человек
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

После теракта в «Крокус Сити Холле» в больницах Москвы и Подмосковья остаются 80 пострадавших, в том числе шестеро детей. Данные об их состоянии раскрыл глава Минздрава России Михаил Мурашко, пишет «Интерфакс».

По его словам, состояние четырех россиян остается крайне тяжелым. Помимо этого, состояние 19 пациентов, в том числе троих детей, врачи оценивают как тяжелое, еще 34 — как средней тяжести.

Мурашко также сообщил, что 23 пострадавших готовятся к выписке, еще 76 человек уже выписаны. Всего амбулаторную помощь получили 205 человек.

Ранее министр также сообщил, что врачам не удалось спасти одного из госпитализированных после теракта россиян. Таким образом число жертв возросло до 140 человек. Кроме того, подтвердился рост числа пострадавших при нападении на «Крокус» почти вдвое — до 360 человек.

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О стрельбе в «Крокус Сити Холле» в Красногорске стало известно вечером 22 марта. В здание проникла группа террористов, которая открыла огонь по посетителям и подожгла концертный зал, заблокировав внутри людей. После этого преступники попытались скрыться на белом Renault Symbol. В ночь на 23 марта машину заметили в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. В результате погони силовики задержали четверых уроженцев Таджикистана, находившихся внутри. 25 марта суд арестовал их на два месяца.

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      Константин Лысяков
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