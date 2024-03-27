В Совфеде объяснили невозможность приговорить террористов к смертной казни

Клишас: напавших на «Крокус» не смогут приговорить к смертной казни по УК

Террористов, которые совершили нападение на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», невозможно приговорить к смертной казни даже при отмене моратория на нее. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас в Telegram-канале.

Как объяснил парламентарий, смертная казнь не предусмотрена в качестве наказания по статье 205 Уголовного кодекса о теракте. В ней сказано, что максимальное наказание для осужденных — пожизненное лишение свободы. Поэтому даже при отсутствии моратория, который действует в стране с 1996 года, террористов не смогут казнить.

Высшая мера наказания предусмотрена в пяти статьях УК, указал Клишас, добавив, что дела по этим преступлениям рассматривают присяжные. В их числе статьи о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, о посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование, и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также о геноциде.

После теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» в России начали обсуждать вопрос отмены моратория на смертную казнь для наказания преступников, задержанных после стрельбы и поджога. Так, зампред Совбеза Дмитрий Медведев тогда призвал убить всех причастных к теракту. Об инициативе также рассуждали в парламенте. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, высказываясь об этом, заявил, что для возвращения смертной казни не нужно проводить референдум — для этого достаточно решения Конституционного суда (КС). При этом в вопросе о снятии моратория нужно проанализировать все уже принятые решения, подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инициативу, заявил, что в Кремле не участвуют в возникшей дискуссии. В свою очередь, член СПЧ Ева Меркачева сочла, что в России нельзя снимать мораторий на смертную казнь. По ее словам, террористов и других преступников, которых при снятии моратория ждала бы смертная казнь, нужно изучать, чтобы вычислить сам механизм совершения подобных преступлений и предотвратить их в будущем.