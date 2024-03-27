Власти Подмосковья обновили список пострадавших при теракте в «Крокусе»

Депздрав Подмосковья обновил список пострадавших при теракте в «Крокусе»

Департамент здравоохранения Московской области обновил список пострадавших при теракте в концернтном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Он опубликован на сайте департамента.

В нем 83 человека числятся госпитализированными и 40 — выписанными из медицинских учреждений.

Данные Депздрава Подмосковья по пострадавшим при теракте в «Крокусе» отличаются от приведенных Следственным комитетом. Власти Московской области сообщали о более чем 120 пострадавших, глава СК Александр Бастрыкин отчитывался о 182 пострадавших.