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11:11, 27 марта 2024Россия

Власти Подмосковья обновили список пострадавших при теракте в «Крокусе»

Депздрав Подмосковья обновил список пострадавших при теракте в «Крокусе»

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Департамент здравоохранения Московской области обновил список пострадавших при теракте в концернтном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Он опубликован на сайте департамента.

В нем 83 человека числятся госпитализированными и 40 — выписанными из медицинских учреждений.

Данные Депздрава Подмосковья по пострадавшим при теракте в «Крокусе» отличаются от приведенных Следственным комитетом. Власти Московской области сообщали о более чем 120 пострадавших, глава СК Александр Бастрыкин отчитывался о 182 пострадавших.

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      Анастасия Шейкина
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