Азербайджан обвинил спецслужбы Франции в создании шпионской сети в стране

СГБ Азербайджана: спецслужбы Франции создают шпионскую сеть в стране

Франция создает шпионскую сеть в Азербайджане через представителей своей спецслужбы. Об этом заявил глава Службы госбезопасности (СГБ) страны Али Нагиев, передает РИА Новости.

«Франция поставляет оружие и боеприпасы Армении. (...) Франция не ограничивается этим, для достижения своей цели через представителей своей спецслужбы привлекает к секретному сотрудничеству различных лиц, формирует шпионскую сеть, действует в ущерб национальной безопасности Азербайджана», — сказал он.

СГБ разоблачила это и оперативно предприняла необходимые шаги, добавил Нагиев. Кроме того, глава ведомства обвинил Францию в том, что она подстрекает Армению к очередной войне. По его словам, Париж пытается превратить Южный Кавказ в поле боя.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что позиция Франции по событиям в Нагорном Карабахе противоречит мнению мирового сообщества. Кроме того, он назвал сообщения о планах Баку напасть на Армению инсинуациями французского лидера Эммануэля Макрона.

