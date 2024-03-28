Найден простой способ сохранить свежесть бананов на две недели

Блогер Хэдли: чтобы продлить срок хранения бананов, их надо поместить в воду

Блогер Дастин Хэдли, который проверяет достоверность советов из интернета, утверждает, что нашел эффективный способ продлить срок хранения бананов на две недели. На соответствующее видео блогера в TikTok обратило внимание издание Daily Express.

По словам Хэдли, он неоднократно слышал, что бананы надо поместить в воду, чтобы сохранить их свежесть. Для проверки этой теории он взял две связки по три банана: одну оставил просто так, а черенок второй поместил в емкость с водой.

Блогер утверждает, что не подходил к фруктам и не трогал их. По его словам, спустя 12 дней он записал новое видео, в котором назвал бананы из первой связки коричневыми и вялыми, а из второй — вполне пригодными к употреблению. Хэдли продемонстрировал, что кожура фруктов, находящихся в воде, осталась желтой, хотя и покрылась коричневыми пятнами, к тому же их мякоть была достаточно твердой и упругой. «Если купить бананы зелеными, а затем использовать этот метод, в общей сложности они могут храниться до 15 дней», — резюмировал Хэдли.

Ранее блогерша Шайна Терез Тейлор посоветовала поливать комнатные растения водой, оставшейся после варки яиц. По ее мнению, в такой жидкости содержатся полезные вещества, которые станут удобрением для цветов.