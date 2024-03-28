Пилот напился во время международного рейса и лишился работы
Авиакомпания Air India лишила работы пилота, напившегося во время международного рейса. Подробностями истории поделилось издание The Times of India.
По данным источника, после выполнения рейса из Пхукета в Дели пилот прошел тест на употребление алкоголя, и его результат оказался положительным.
«Мы абсолютно нетерпимы к таким вещам и приняли решительные меры: не только уволить его со службы, но и подать жалобу, поскольку выполнение рейса в состоянии алкогольного опьянения является уголовным преступлением. Главное управление гражданской авиации было проинформировано», — заявили представители перевозчика.
Как пишет портал, в Индии послеполетные тесты на наличие алкоголя в крови проводятся для летных экипажей, выполняющих международные рейсы. За первые шесть месяцев 2023 года 33 пилота и 97 членов экипажа не прошли их.
Ранее пилот пассажирского самолета Delta Airlines напился перед рейсом и отправился в тюрьму. В его ручной клади обнаружили две бутылки крепкого спиртного напитка, одна из которых была наполовину пуста.