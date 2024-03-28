Пилот напился во время международного рейса и лишился работы

Авиакомпания Air India уволила напившегося во время международного рейса пилота

Авиакомпания Air India лишила работы пилота, напившегося во время международного рейса. Подробностями истории поделилось издание The Times of India.

По данным источника, после выполнения рейса из Пхукета в Дели пилот прошел тест на употребление алкоголя, и его результат оказался положительным.

«Мы абсолютно нетерпимы к таким вещам и приняли решительные меры: не только уволить его со службы, но и подать жалобу, поскольку выполнение рейса в состоянии алкогольного опьянения является уголовным преступлением. Главное управление гражданской авиации было проинформировано», — заявили представители перевозчика.

Как пишет портал, в Индии послеполетные тесты на наличие алкоголя в крови проводятся для летных экипажей, выполняющих международные рейсы. За первые шесть месяцев 2023 года 33 пилота и 97 членов экипажа не прошли их.

Ранее пилот пассажирского самолета Delta Airlines напился перед рейсом и отправился в тюрьму. В его ручной клади обнаружили две бутылки крепкого спиртного напитка, одна из которых была наполовину пуста.