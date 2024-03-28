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12:45, 28 марта 2024Наука и техника

Российские боевые корабли зашли в Красное море

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота зашел в Красное море

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России преодолел Баб-эль-Мандебский пролив и зашел в Красное море. Об этом со ссылкой на Восточный военный округ сообщает ТАСС.

В составе отряда находятся гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников».

Ранее агентство со ссылкой на ТОФ сообщило, что эти корабли провели учения по борьбе с безэкипажными катерами, беспилотными летательными аппаратами и морским пиратством в Аденском заливе Аравийского моря.

Также «Варяг» и «Маршал Шапошников» провели учения по противовоздушной обороне в Аравийском море.

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      Иван Потапов
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