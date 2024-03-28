Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Авангард
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 6-й матч
Руна
Сегодня
20:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Единая лига ВТБ|Группа Б
Питтсбург Пингвинз
Завтра
02:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
03:00 (Мск)
Сан-Хосе Шаркс
НХЛ - регулярный чемпионат
Екатерина Александрова
Завтра
03:30 (Мск)
Даниэль Коллинз
Майами (ж)
18:19, 28 марта 2024Спорт

Судья турнира по танцам обратилась в суд из-за травли после теракта в «Крокусе»

Судья чемпионата России по танцам обратилась в суд из-за травли после теракта

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Судья чемпионата России по танцевальному спорту обратилась в суд из-за травли после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.

Судья требует опровергнуть информацию, что в момент теракта юных спортсменов не выпускали из здания «Крокус Экспо». Истец указала, что ответчиками были распространены недостоверные сведения, порочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию, из-за чего она подвергается общественной травле.

23 марта глава Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова ответила на обвинения в бездействии при теракте. Она подчеркнула, что после сигнала оповещения турнир был остановлен, а до этого были приняты превентивные меры.

22 марта в «Крокус Экспо» проходил чемпионат России по бальным танцами. Тем же вечером в соседнем здании, «Крокус Сити Холле», мужчины в камуфляжной форме открыли прицельную стрельбу из автоматов по людям.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Военный самолет упал в Крыму

      Одного из задержанных за теракт в «Крокусе» привезли на следственный эксперимент

      ЦСКА расторг контракт с отслужившим в армии хоккеистом Федотовым

      «Ростех» создал модификацию «Оберега» для саперов

      На фоне падения военного борта в Крыму морской транспорт приостановил движение

      Польский генерал рассказал про крики Зеленского о помощи

      СБУ заочно предъявила Пушилину новые обвинения

      Глыба льда рассекла голову россиянке

      Появилось видео падения в море и взрыва военного самолета в Севастополе

      Бывшая «Мисс Вселенная» назвала любимую вещь в гардеробе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше