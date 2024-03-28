Судья турнира по танцам обратилась в суд из-за травли после теракта в «Крокусе»

Судья чемпионата России по танцам обратилась в суд из-за травли после теракта

Судья чемпионата России по танцевальному спорту обратилась в суд из-за травли после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.

Судья требует опровергнуть информацию, что в момент теракта юных спортсменов не выпускали из здания «Крокус Экспо». Истец указала, что ответчиками были распространены недостоверные сведения, порочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию, из-за чего она подвергается общественной травле.

23 марта глава Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова ответила на обвинения в бездействии при теракте. Она подчеркнула, что после сигнала оповещения турнир был остановлен, а до этого были приняты превентивные меры.

22 марта в «Крокус Экспо» проходил чемпионат России по бальным танцами. Тем же вечером в соседнем здании, «Крокус Сити Холле», мужчины в камуфляжной форме открыли прицельную стрельбу из автоматов по людям.