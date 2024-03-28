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07:44, 28 марта 2024Россия

В МЧС сочли преждевременными оценки работы систем защиты от пожара в «Крокусе»

В МЧС назвали преждевременными оценки работы систем защиты от пожара в «Крокусе»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Оценки работы автоматических систем противопожарной защиты в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске давать пока рано, заявили в МЧС. Об этом сообщает ТАСС

«В настоящий момент правоохранительными органами ведутся следственные мероприятия, проводятся необходимые экспертизы и анализ действий всех ведомств и реагирующих подразделений, участвовавших в ликвидации последствий теракта», — сообщили в министерстве.

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Там подчеркнули, что оценки системам пожаротушения будут даны по завершении следствия.

Ранее часть очевидцев сообщала, что в коцертном зале после его поджога не сработали системы автоматического пожаротушения и дымоудаления, а также не включилось аварийное освещение. Также некоторые из них сообщали о заблокированных дверях эвакуационных выходов.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в здание «Крокуса» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области — они, предварительно, направлялись в сторону Украины. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия знает о том, что преступление совершено руками радикальных исламистов.

По последним данным, число пострадавших в «Крокусе» выросло до 360 человек, жертвами теракта стали 140 человек. Также неофициально сообщалось о 95 пропавших без вести.

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      Анастасия Шейкина
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