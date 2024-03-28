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13:57, 28 марта 2024Интернет и СМИ

В России предложили использовать ИИ для блокировки Telegram-каналов террористов

Депутат Матвейчев: ИИ может помочь в блокировке вербующих граждан каналы

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / Globallookpress.com

Блокировать вербующих граждан Telegram-каналы не так легко, но искусственный интеллект (ИИ) может в этом помочь, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат высказался о возможности ограничения каналов.

«Я поддерживаю такую инициативу в принципе. Но это не так легко. Террористы общаются на своем языке. Понять, что они говорят, очень трудно. Резервных каналов могут создавать сразу десятки. Распознать, что это канал, вербующий террористов, крайне тяжело. Тем не менее какие-то признаки можно устанавливать», — сообщил Матвейчев.

По словам депутата, искусственный интеллект может помочь в поиске и блокировке Telegram-каналов террористов.

«Он может засекать какие-то особые словоупотребления, какие-то разговоры, подозрительные аккаунты, заведенные на непонятные симки, и так далее», — добавил он.

То есть по определенному набору квалифицирующих признаков можно с высокой вероятностью определять, что речь идет об опасном канале, и его блокировать

Олег Матвейчевзампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи
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Ранее генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов посоветовал россиянам, получающим сообщения в сети с предложением совершить теракт, не вступать в переписку с неизвестными. Он отметил, что государство борется с попытками вербовки граждан, но «век цифровых технологий усложняет эту задачу».

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина также дала рекомендации россиянам, получающим сообщения, в которых неизвестные предлагают им совершить теракт. Она рассказала, что с 23 марта она получила 27 тысяч жалоб от подростков и их родителей на сообщения в Telegram, в которых несовершеннолетним предлагают купить оружие или совершить теракт. Мизулина подчеркнула, что вербовка террористов не происходит подобным образом. Она также посоветовала пользователям сети быть бдительными и сохранять спокойствие.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей вошли в концертный зал перед выступлением группы «Пикник» и открыли огонь по присутствовавшим. После этого они подожгли здание и попытались скрыться на автомобиле, но были задержаны в Брянской области.

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      Алена Шевченко
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