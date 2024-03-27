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20:37, 27 марта 2024Россия

Генерал ФСБ дал рекомендации получающим предложения совершить теракт россиянам

Генерал ФСБ Михайлов посоветовал не отвечать на предложения неизвестных в сети
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Jonah Pettrich / Unsplash

Россиянам, получающим сообщения в сети с предложением совершить теракт, необходимо включить инстинкт самосохранения и не вступать в переписку с неизвестными, посоветовал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Своими рекомендациями он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«В первую очередь надо обращать внимание на свою голову. Потому что люди, которые имеют какой-то жизненный опыт, всегда фильтруют своих знакомых и людей, которые на них выходят. Я считаю, что в первую очередь люди должны ориентироваться на свои ощущения и включать чувство самосохранения», — заявил Михайлов.

Генерал-майор ФСБ в отставке отметил, что государство борется с попытками вербовки граждан, но век цифровых технологий усложняет эту задачу.

Каждый человек должен вспомнить о том теракте, который произошел, и прикинуть, что каждый из его близких может оказаться на этом месте, [если он согласится на предложение террористов]

Александр Михайловгенерал-майор ФСБ в отставке

«Я понимаю, что у нас много маргиналов и есть протестный электорат. Тем не менее каждый из тех, кто вступает в переписку с террористами, должен представить себя на месте жертв теракта», — заключил Михайлов.

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Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина также дала рекомендации россиянам, получающим сообщения, в которых неизвестные предлагают им совершить теракт. Она рассказала, что с 23 марта она получила 27 тысяч жалоб от подростков и их родителей на сообщения в Telegram, в которых несовершеннолетним предлагают купить оружие или совершить теракт. Мизулина подчеркнула, что вербовка террористов не происходит подобным образом. Она также посоветовала пользователям сети быть бдительными и сохранять спокойствие.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей вошли в концертный зал перед выступлением группы «Пикник» и открыли огонь по присутствовавшим. После этого они подожгли здание и попытались скрыться на автомобиле, но были задержаны в Брянской области.

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      Алена Шевченко
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