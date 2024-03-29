The Telegraph: болл-боям в АПЛ запретят подавать мячи футболистам

Болл-боям, работающим на матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), запретят подавать мячи футболистам. Об этом стало известно The Telegraph.

Уточняется, что теперь мячи будут оставлять на специальных подставках, расположенных по периметру поля, а игрокам нужно будет брать их самостоятельно. Нововведение призвано нивелировать преимущество команды, которая играет дома. Отмечается, что часто болл-бои активно помогают принимающей стороне, затягивая время при передаче мяча футболистам гостей.

Чемпионат Англии завершится 19 мая. Действующим обладателем титула является «Манчестер Сити».

В мае 2022 года вратарь «Химок» Илья Лантратов напал на болл-боя во время стыкового матча Российской премьер-лиги против «СКА-Хабаровск».

