Генпрокуратура направила запрос о признании Пугачевой иноагентом

Генпрокуратура направила запрос в Минюст о признании Пугачевой иноагентом

Генеральная прокуратура России направила запрос в Министерство юстиции РФ о признании эстрадной певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Об этом сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале.

Общественный деятель прикрепил к своему посту скриншот, на котором продемонстрирован запрос ведомства о внесении исполнительницы в список иноагентов. Таким образом Бородин прокомментировал новость, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не слышал о планах признать артистку иноагентом.

«Честно скажу, не собирался выкладывать сюда официальный ответ, но уже придется. Других вариантов нет. Пугачеву сейчас проверяют. Дальше все на усмотрение контролирующих органов. От меня уже мало, что зависит в этой истории. Осталось только наблюдать», — написал глава ФПБК.

Ранее появилась информация, что Аллу Пугачеву могут внести в список иностранных агентов к ее 75-му юбилею, который наступит 15 апреля.