Королева Камилла рассказала о реакции Кейт Миддлтон на поддержку поклонников

Королева Камилла прокомментировала состояние Кейт Миддлтон после новостей о раке

Королева Камилла рассказала, как Кейт Миддлтон отнеслась к поддержке поклонников после новостей о ее болезни. Об этом пишет The Sun.

27 марта королева Камилла посетила фермерский рынок Шрусбери. Во время мероприятия жена короля Великобритании прокомментировала состояние Кейт Миддлтон. Она рассказала, что жена принца Уильяма рада видеть поддержку поклонников после официального сообщения о раке.

«Я знаю, что Кэтрин в восторге от всех добрых пожеланий и поддержки», — сказала королева Камилла о реакции принцессы Уэльской.

Юные фанаты Кейт Миддлтон также передали ей через королеву Камиллу розу и плакат с сердцами. Она обещала передать подарки принцессе.

22 марта Кейт Миддлтон выпустила видео, в котором рассказала, что начала курс профилактической химиотерапии. Она также пояснила, что рак был диагностирован в ходе анализов, последовавших за операцией на брюшной полости, состоявшейся в январе.

Ранее сообщалось, что Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не знали, что у Кейт Миддлтон рак, пока она не объявила о своей болезни публично. После публикации видеообращения Кейт Миддлтон, в котором она рассказала о своей болезни, Гарри и Меган выступили с собственным заявлением. В нем они пожелали ей здоровья и выразили надежду, что смогут передать ей свои пожелания лично.