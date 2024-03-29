Полковник спецназа ГРУ погиб при теракте в «Крокусе». Он получил три пули, но успел спасти жену и сына
Полковник спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России Тимур Мясников погиб в ходе теракта в «Крокус Сити Холле». Он вернулся домой из зоны специальной военной операции (СВО) в отпуск.
Когда террористы начали стрельбу по посетителям, Мясников успел оттолкнуть жену и сына в безопасное место, приняв огонь на себя. Он получил три пулевых ранения и был доставлен в больницу.
Полковник воевал в Таджикистане и Косово
Глава самарского отделения организации «Офицеры России» Артур Маливанчук рассказал о том, как Мясников оказался на концерте. Российский военный приехал в отпуск с СВО за несколько дней до концерта «Пикника» в «Крокусе». На мероприятие он пришел с семьей — с женой и сыном.
«И надо же было такому случиться, решил с женой Полиной и сыном Русланом сходить в "Крокус" на концерт. Бандиты появились неожиданно. Тимур успел оттолкнуть жену и сына в безопасное место, а сам попал под шквальный огонь», — рассказывает Маливанчук.
Мясников получил три пулевых ранения, его после теракта доставили в больницу. Врачи боролись за жизнь мужчины несколько дней, но не смогли его спасти. Прощание с полковником пройдет в пятницу, 29 марта, в ритуальном зале на Савеловском проспекте.
Вот такая офицерская судьба. Беда подстерегла его в столице нашей Родины
Тимур Мясников воевал в Косово и Таджикистане. Последние два года он находился в зоне боевых действий на Донбассе. Погибший в «Крокусе» полковник спецназа ГРУ закончил суворовское военное училище и служил в 3-й бригаде спецназначения.
В «Крокусе» погиб российский чиновник, защищая свою семью
Ранее стало известно, что во время теракта в «Крокус Сити Холле» погиб начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Люберец Олег Шиховцев. По словам главы подмосковного города Владимир Волков, 42-летний чиновник закрыл собой семью. Других подробностей Волков не привел.
Об аналогичном случае рассказал россиянин, мать которого выжила во время теракта благодаря другу, принявшему на себя огонь террориста. При этом сам мужчина и его супруга погибли. Вугар Гусейнов принял на себя огонь террористов, чтобы спасти находившихся рядом женщин.
Собеседник «Ленты.ру» также рассказал о своем отце, Валентине Николаенкове, который в момент теракта попытался добежать до одного из террористов и обезвредить его, когда тот перезаряжался, однако погиб под огнем другого преступника.