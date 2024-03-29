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12:36, 29 марта 2024Россия

Полковник спецназа ГРУ погиб при теракте в «Крокусе». Он получил три пули, но успел спасти жену и сына

Участник СВО Тимур Мясников, приехавший в отпуск, погиб при теракте в «Крокусе»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Полковник спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России Тимур Мясников погиб в ходе теракта в «Крокус Сити Холле». Он вернулся домой из зоны специальной военной операции (СВО) в отпуск.

Когда террористы начали стрельбу по посетителям, Мясников успел оттолкнуть жену и сына в безопасное место, приняв огонь на себя. Он получил три пулевых ранения и был доставлен в больницу.

Полковник воевал в Таджикистане и Косово

Глава самарского отделения организации «Офицеры России» Артур Маливанчук рассказал о том, как Мясников оказался на концерте. Российский военный приехал в отпуск с СВО за несколько дней до концерта «Пикника» в «Крокусе». На мероприятие он пришел с семьей — с женой и сыном.

Фото: Russian Emergencies Ministry / Reuters

«И надо же было такому случиться, решил с женой Полиной и сыном Русланом сходить в "Крокус" на концерт. Бандиты появились неожиданно. Тимур успел оттолкнуть жену и сына в безопасное место, а сам попал под шквальный огонь», — рассказывает Маливанчук.

Мясников получил три пулевых ранения, его после теракта доставили в больницу. Врачи боролись за жизнь мужчины несколько дней, но не смогли его спасти. Прощание с полковником пройдет в пятницу, 29 марта, в ритуальном зале на Савеловском проспекте.

Вот такая офицерская судьба. Беда подстерегла его в столице нашей Родины

Артур Маливанчукглава самарского отделения организации «Офицеры России»

Тимур Мясников воевал в Косово и Таджикистане. Последние два года он находился в зоне боевых действий на Донбассе. Погибший в «Крокусе» полковник спецназа ГРУ закончил суворовское военное училище и служил в 3-й бригаде спецназначения.

В «Крокусе» погиб российский чиновник, защищая свою семью

Ранее стало известно, что во время теракта в «Крокус Сити Холле» погиб начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Люберец Олег Шиховцев. По словам главы подмосковного города Владимир Волков, 42-летний чиновник закрыл собой семью. Других подробностей Волков не привел.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Об аналогичном случае рассказал россиянин, мать которого выжила во время теракта благодаря другу, принявшему на себя огонь террориста. При этом сам мужчина и его супруга погибли. Вугар Гусейнов принял на себя огонь террористов, чтобы спасти находившихся рядом женщин.

Собеседник «Ленты.ру» также рассказал о своем отце, Валентине Николаенкове, который в момент теракта попытался добежать до одного из террористов и обезвредить его, когда тот перезаряжался, однако погиб под огнем другого преступника.

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