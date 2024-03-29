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09:59, 29 марта 2024Россия

Приехавший из зоны СВО в отпуск полковник спецназа ГРУ погиб в «Крокусе»

Приехавший с СВО в отпуск полковник спецназа ГРУ Мясников погиб в «Крокусе»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Полковник спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России Тимур Мясников погиб в «Крокусе». Он вернулся домой из зоны специальной военной операции (СВО) в отпуск, сообщил глава самарского отделения организации «Офицеры России» Артур Маливанчук на странице во «ВКонтакте». Об этом также говорится в Telegram-канале выпускников суворовских училищ.

«Всего несколько дней назад он приехал в отпуск к семье в Москву. И надо же было такому случиться, решил с женой Полиной и сыном Русланом сходить в "Крокус" на концерт. Бандиты появились неожиданно. Тимур успел оттолкнуть жену и сына в безопасное место, а сам попал под шквальный огонь», — сообщил Маливанчук.

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Мясников получил три пулевых ранения, его после теракта доставили в больницу. Врачи боролись за жизнь мужчины несколько дней, но не смогли его спасти. Прощание с полковником пройдет в пятницу, 29 марта, в ритуальном зале на Савеловском проспекте.

Тимур Мясников воевал в Косово и Таджикистане. Последние два года он находился в зоне боевых действий на Донбассе. Погибший в «Крокусе» полковник спецназа ГРУ закончил суворовское военное училище и служил в 3-й бригаде спецназначения.

Ранее сообщалось, что во время теракта в «Крокусе» погиб подмосковный чиновник. Начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Люберец Олег Шиховцев закрыл собой семью и погиб.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в здание «Крокуса» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта стали 143 человека, пострадали 360 человек. Пропавшими без вести числятся 95 человек.

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      Анастасия Шейкина
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