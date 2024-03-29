Российский футболист стал чемпионом Азербайджана

Российский вратарь Лунев стал чемпионом Азербайджана в составе «Карабаха»

Российский вратарь Андрей Лунев стал чемпионом Азербайджана по футболу в составе «Карабаха». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

29 марта в 28-м туре чемпионата страны «Карабах» разгромил «Кяпаз» со счетом 6:1. Благодаря этому команда набрала 69 очков, стала недосягаемой для соперников и смогла досрочно завоевать трофей.

Лунев выступает за «Карабах» с августа 2023 года. Вместе с командой он дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил «Байеру», за который россиянин играл с 2021-го по 2023-й.

С 2017 по 2021 год Лунев представлял петербургский «Зенит». Вместе с сине-бело-голубыми вратарь трижды становился победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). Также в активе голкипера семь матчей в составе национальной сборной России.