Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо М
0:4
2-й тайм
live
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|22-й тур
Даниил Медведев
Сегодня
22:00 (Мск)
Янник Синнер
Майами (м)
Кадис
Сегодня
23:00 (Мск)
Гранада
Испания - Примера|30-й тур
Лилль
Сегодня
23:00 (Мск)
Ланс
Франция - Лига 1|27-й тур
Баффало Сэйбрз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
20:30, 29 марта 2024Спорт

Российский футболист стал чемпионом Азербайджана

Российский вратарь Лунев стал чемпионом Азербайджана в составе «Карабаха»
Андрей Лунев

Андрей Лунев. Фото: Вячеслав Евдокимов / Wikimedia

Российский вратарь Андрей Лунев стал чемпионом Азербайджана по футболу в составе «Карабаха». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

29 марта в 28-м туре чемпионата страны «Карабах» разгромил «Кяпаз» со счетом 6:1. Благодаря этому команда набрала 69 очков, стала недосягаемой для соперников и смогла досрочно завоевать трофей.

Лунев выступает за «Карабах» с августа 2023 года. Вместе с командой он дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил «Байеру», за который россиянин играл с 2021-го по 2023-й.

С 2017 по 2021 год Лунев представлял петербургский «Зенит». Вместе с сине-бело-голубыми вратарь трижды становился победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). Также в активе голкипера семь матчей в составе национальной сборной России.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные, находящиеся третий год в плену ВСУ, записали видеообращение. О чем они рассказали?

      Россиянин учинил расправу над родственниками из-за спора о доме матери

      Мальчика без признаков жизни нашли в болоте в российском регионе

      Дом звезды самого популярного ситкома Америки решили продать

      Чехия решила по примеру Украины закупить дроны-камикадзе

      Россиянка попыталась зарезать сына за критику ее бывшего любовника

      Названы самые необычные напитки России

      Случайно оказавшийся в свиной шкварке гвоздь проткнул женщине артерию

      Обновление улучшило старые iPhone

      Реклама бренда Diesel с иллюзией испражняющейся модели вызвала споры в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше