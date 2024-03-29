Стало известно о смерти спасавшего людей во время теракта в «Крокусе» прохожего

Mash: умер 35-летний Карен Енгибарян, спасавший людей из «Крокуса»

В больнице скончался прохожий, оказавшийся возле подмосковного «Крокус Сити Холла» во время теракта и помогавший спасать из здания людей. О его смерти сообщил Mash в Telegram.

Как стало известно, 35-летний Карен Енгибарян в момент теракта оказался недалеко от «Крокуса». Увидев дым на крыше здания, он прибежал к концертному залу и начал помогать выводить людей. Одному из пострадавших он отдал свою куртку.

Вернувшись домой, Енгибарян понял, что надышался угарным газом и простыл. Врачи скорой помощи зафиксировали температуру тела в 38,5 градуса. В результате мужчину госпитализировали с острой инфекцией дыхательных путей. В течение следующих дней его состояние только ухудшалось.

По информации издания, прощание Енгибаряном состоится 30 марта в Армянском храмовом комплексе, который он посещал.

Ранее также стало известно, что в теракте «Крокусе» погиб полковник спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России Тимур Мясников, закрывший собой от огня террористов жену и сына, с которыми пришел на концерт. Он получил три пулевых ранения и был доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти военному жизнь.

Вечером 22 марта группа вооруженных мужчин зашла в «Крокус Сити Холл», где проходил концерт группы «Пикник» и чемпионат России по танцевальному спорту, и открыла прицельный огонь по посетителям, а также подожгла здание. По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека. Еще 551 человек, по неофициальной информации, пострадал.

В ночь на 23 марта террористов, которые пытались скрыться на белом Renault Symbol, задержали в ходе погони в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. Исполнителями теракта оказались четверо уроженцев Таджикистана. Суд арестовал их на два месяца.