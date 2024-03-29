Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:17, 29 марта 2024Россия

Стало известно о смерти спасавшего людей во время теракта в «Крокусе» прохожего

Mash: умер 35-летний Карен Енгибарян, спасавший людей из «Крокуса»

Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

В больнице скончался прохожий, оказавшийся возле подмосковного «Крокус Сити Холла» во время теракта и помогавший спасать из здания людей. О его смерти сообщил Mash в Telegram.

Как стало известно, 35-летний Карен Енгибарян в момент теракта оказался недалеко от «Крокуса». Увидев дым на крыше здания, он прибежал к концертному залу и начал помогать выводить людей. Одному из пострадавших он отдал свою куртку.

Вернувшись домой, Енгибарян понял, что надышался угарным газом и простыл. Врачи скорой помощи зафиксировали температуру тела в 38,5 градуса. В результате мужчину госпитализировали с острой инфекцией дыхательных путей. В течение следующих дней его состояние только ухудшалось.

По информации издания, прощание Енгибаряном состоится 30 марта в Армянском храмовом комплексе, который он посещал.

Ранее также стало известно, что в теракте «Крокусе» погиб полковник спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России Тимур Мясников, закрывший собой от огня террористов жену и сына, с которыми пришел на концерт. Он получил три пулевых ранения и был доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти военному жизнь.

Материалы по теме:
«На третий день началась истерика» Выжившие в самых страшных терактах России — о том, что ждет уцелевших в «Крокусе»
«На третий день началась истерика»Выжившие в самых страшных терактах России — о том, что ждет уцелевших в «Крокусе»
28 марта 2024
«Вчера уже прошло, изменить его нельзя» Кем были и чем жили люди, погибшие от рук террористов в «Крокус Сити Холле»
«Вчера уже прошло, изменить его нельзя»Кем были и чем жили люди, погибшие от рук террористов в «Крокус Сити Холле»
25 марта 2024
«В трубке он услышал только шум и крики» Десятки людей пропали при теракте в «Крокусе». Что известно об их судьбе?
«В трубке он услышал только шум и крики»Десятки людей пропали при теракте в «Крокусе». Что известно об их судьбе?
24 марта 2024

Вечером 22 марта группа вооруженных мужчин зашла в «Крокус Сити Холл», где проходил концерт группы «Пикник» и чемпионат России по танцевальному спорту, и открыла прицельный огонь по посетителям, а также подожгла здание. По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека. Еще 551 человек, по неофициальной информации, пострадал.

В ночь на 23 марта террористов, которые пытались скрыться на белом Renault Symbol, задержали в ходе погони в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. Исполнителями теракта оказались четверо уроженцев Таджикистана. Суд арестовал их на два месяца.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      В Таджикистане прошли массовые задержания из-за теракта в «Крокусе». Что известно об операции российских силовиков?

      Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину

      Врачи перепутали беременную пациентку с больной и сделали ей аборт

      Режиссер «Уральских пельменей» раскрыла необычные запросы проекта

      В Душанбе заявили об отсутствии данных о девятом фигуранте теракта в «Крокусе»

      Обнаружены двигающиеся с 40-процентной скоростью света джеты

      Теннисист Рублев ответил на вопрос о выступлении на Олимпийских играх

      В России объяснили выход Польши из Договора о вооруженных силах в Европе

      Актриса Будина обнаружила опасность в фильмах Тарантино

      В Таджикистане арестовали террористов незадолго до теракта в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше