В МИД оценили слова главы ГУР Украины о непричастности Киева к теракту

Лавров: слова Буданова о непричастности Киева к теракту нельзя воспринять

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» оценил слова руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о том, что причастность Киева к теракту в «Крокус Сити Холле» — это ерунда, и его неодобрение атак против гражданских людей. Текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Уж из чьих уст можно было воспринять такое заверение, но не от этого человека. Звучат угрозы уничтожать русских на Украине юридически и физически», — подчеркнул министр.

Он напомнил, что в мае 2023 года Буданов говорил о «справедливой ответственности» россиян, имея в виду «физическое устранение». Множество других высказываний звучало от других украинских официальных лиц, в том числе главы офиса президента Украины Андрея Ермака и экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова.

Лавров выразил уверенность, что следствие владеет этими материалами, кроме того, о подобных заявлениях знают и на Западе.

Ранее директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил, что Буданов «является законной целью для ВС РФ, как и все, кто совершают преступления против России». По его словам, между СБУ и «Исламским государством» (ИГИЛ, ИГ, запрещенная в России террористическая организация) существует связь в подготовке нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта.

В ночь после теракта представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк отверг причастность Киева к произошедшему в «Крокус Сити Холле». Аналогичное заявление сделал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.