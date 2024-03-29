Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:08, 29 марта 2024Мир

В МИД оценили слова главы ГУР Украины о непричастности Киева к теракту

Лавров: слова Буданова о непричастности Киева к теракту нельзя воспринять
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» оценил слова руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о том, что причастность Киева к теракту в «Крокус Сити Холле» — это ерунда, и его неодобрение атак против гражданских людей. Текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Уж из чьих уст можно было воспринять такое заверение, но не от этого человека. Звучат угрозы уничтожать русских на Украине юридически и физически», — подчеркнул министр.

Он напомнил, что в мае 2023 года Буданов говорил о «справедливой ответственности» россиян, имея в виду «физическое устранение». Множество других высказываний звучало от других украинских официальных лиц, в том числе главы офиса президента Украины Андрея Ермака и экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова.

Лавров выразил уверенность, что следствие владеет этими материалами, кроме того, о подобных заявлениях знают и на Западе.

Ранее директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил, что Буданов «является законной целью для ВС РФ, как и все, кто совершают преступления против России». По его словам, между СБУ и «Исламским государством» (ИГИЛ, ИГ, запрещенная в России террористическая организация) существует связь в подготовке нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта.

В ночь после теракта представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк отверг причастность Киева к произошедшему в «Крокус Сити Холле». Аналогичное заявление сделал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров пофантазировал о последствиях урегулирования по формуле мира Зеленского

      Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в бюстгальтере

      МИД объяснил прекращение заявлений Европы о непризнании победы Путина на выборах

      Зеленский пригрозил США и Европе российскими ракетами

      Лавров оценил сценарии Запада по изоляции России словами «мечтать не вредно»

      Песков ответил на вопрос о возможности визита Путина на саммит G20 в Бразилии

      Кулеба допустил возможность обсуждения «формулы мира» с Россией

      Лжесвященник завел 10 жен ради жилья и денег

      Длину волос у женщин связали с частым сексом

      Лавров высказался о будущем России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше