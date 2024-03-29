Вратарь Федотов прокомментировал переход в клуб НХЛ

Иван Федотов о переходе в «Филадельфию»: хочу помочь клубу выйти в плей-офф НХЛ

Российский вратарь Иван Федотов прокомментировал переход в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». Его слова приводятся на сайте команды.

«Прошло очень много времени, но я наконец-то здесь, вместе с "Филадельфией". Я очень взволнован, но счастлив быть здесь. Эти два года были действительно трудными для меня», — заявил он, добавив, что хочет помочь команде выйти в плей-офф НХЛ.

Команда представила нового игрока 29 марта. 28 марта руководство московского ЦСКА расторгло контракт с Федотовым, который годом ранее отслужил в армии.

Летом 2022-го попытка Федотова перейти в «Филадельфию» сорвалась. Россиянин должен был отправиться в США, однако его задержали по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого спортсмен был направлен на прохождение службы в Военно-морской флот России.