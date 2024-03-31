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12:58, 31 марта 2024Спорт

Стало известно особое обязательство Валиевой перед ISU по допинг-контролю

ISU обязал Валиеву указывать ежедневный час доступности для допинг-контроля

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Дисквалифицированную российскую фигуристку Камилу Валиеву обязали сообщать особую информацию Международному союзу конькобежцев (ISU) для допинг-контроля. Об этом стало известно ТАСС.

Валиева включена ISU в регистрируемый пул (RTP). В связи с этим она должна ежедневно указывать один час, когда будет доступна для инспекторов в конкретном месте. Валиева является единственной российской фигуристкой, на кого распространяется данное правило.

Если спортсменку не смогут застать в это время в обозначенном месте, то это будет считаться нарушением правил. Три пропуска тестов за год могут стать причиной дисквалификации.

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Еще восемь россиян — Софья Акатьева, Аделия Петросян, Петр Гуменник, Евгений Семененко, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — включены в расширенный пул тестирования (TP). Они, как и Валиева, должны указывать в системе ADAMS контактные данные, места постоянного и текущего проживания, календарь соревнований и расписание тренировок, но освобождены от обязанности каждый день в определенный часовой промежуток времени находиться в известном допинг-офицерам месте.

В январе 2024-го Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Следы запрещенного препарата триметазидина были обнаружены в пробе фигуристки от декабря 2021 года. В результате Валиева была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года, а также титулов чемпионки России и Европы.

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      Дарья Коршунова
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