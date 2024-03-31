В Дагестане провели КТО и задержали троих боевиков. Что известно о террористах?

В Махачкале и Каспийске в ходе КТО задержали планировавших теракт трех человек

В ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане, объявленной в воскресенье, 31 марта, задержали троих мужчин, которые планировали совершить террористические акты.

«В ходе контртеррористической операции, проведенной сегодня утром в Махачкале и Каспийске под руководством оперативного штаба НАК, органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности», — говорится в сообщении.

Рано утром в Республике Дагестан объявили режим КТО.

«Принято решение о введении с 05:35 режима контртеррористической операции в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и в городе Каспийске», — сообщил оперштаб ФСБ Дагестана.

Вооруженные люди, причастные к терроризму, были заблокированы в квартирах в Махачкале и Каспийске.

Фото: Marsan / Shutterstock / Fotodom

У террористов в Дагестане нашли оружие и самодельную бомбу

Дом с заблокированными в Каспийске террористами попал на видео.

«В Каспийске в квартире в доме на Ахмет-Хана Султана заблокированы двое террористов. Дом оцеплен», — сообщил источник.

На кадрах видно, как из квартиры, в которой находятся боевики, идет дым. На время КТО жителей соседних многоквартирных домов эвакуировали. По информации Национального антитеррористического комитета, пострадавших среди мирных жителей и сотрудников спецслужб нет.

Позже стало известно, что при обыске в квартире у боевиков обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

Боевиков в Дагестане выявили в рамках усиления мер безопасности после теракта в «Крокусе»

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что террористов удалось обнаружить и поймать в том числе благодаря усиленным мерам безопасности после теракта в Подмосковье. Об этом он написал в Telegram.

Фото: SGr / Shutterstock / Fotodom

«Самое главное — при КТО была обеспечена полная безопасность мирных жителей: пострадавших среди граждан и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Выявление преступников произошло в том числе в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье», — отметил Меликов.

Он поблагодарил сотрудников ФСБ и МВД, а также все ответственные службы за «блестяще проведенную операцию». Жильцам, эвакуированным на время проведения КТО, разрешили вернуться в свои квартиры. По словам проживающих в доме россиян, их вывели около шести часов утра и некоторое время запрещали покидать территорию двора.