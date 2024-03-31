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04:42, 31 марта 2024Россия

В Курской области отменили ракетную опасность

Губернатор Старовойт заявил об отмене ракетной опасности в Курской области

В Курской области отменили ракетную опасность. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — написал губернатор области.

В ночь на 31 марта (в 00:47 по московскому времени) Старовойт объявил опасность атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Курской области.

В ночь на 19 марта система противовоздушной обороны (ПВО) России перехватила беспилотный летательный аппарат в Воронежской области. Никто не пострадал. Из-за попытки атаки дрона в регионе всю ночь продлился режим авиационной опасности.

16 марта сообщалось, что снаряд Вооруженных сил Украины попал в дом в Курской области, из-за чего начался пожар. Губернатор региона пообещал оказать помощь со стороны властей при восстановлении здания.

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      Марина Совина
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