Губернатор Старовойт заявил об отмене ракетной опасности в Курской области

В Курской области отменили ракетную опасность. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — написал губернатор области.

В ночь на 31 марта (в 00:47 по московскому времени) Старовойт объявил опасность атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Курской области.

В ночь на 19 марта система противовоздушной обороны (ПВО) России перехватила беспилотный летательный аппарат в Воронежской области. Никто не пострадал. Из-за попытки атаки дрона в регионе всю ночь продлился режим авиационной опасности.

16 марта сообщалось, что снаряд Вооруженных сил Украины попал в дом в Курской области, из-за чего начался пожар. Губернатор региона пообещал оказать помощь со стороны властей при восстановлении здания.