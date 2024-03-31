В Львовской области произошла серия взрывов

«Страна.ua»: пять взрывов произошли в городе Стрый под Львовом

В ночь на воскресенье, 31 марта, в городе Стрый, расположенном во Львовской области на западе Украины, произошла серия взрывов. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram.

Утверждается, что всего прогремело пять взрывов. Уже известно, что в регионе был объявлен сигнал тревоги. Предполагаемой целью ударов мог быть украинский аэродром Львов-2, находящийся в Стрыйском районе Львовской области.

По данным издания, ранее Стрый также оказывался под обстрелом. В тот момент под удар попадали объекты украинского «Нафтогаза», в том числе, возможно, что и подземное хранилище газа.

Глава областной администрации Максим Козицкий в своем Telegram подтвердил сообщения о взрывах. Он также отметил, что под обстрел попал объект энергетической инфраструктуры. После этого там произошло возгорание.

24 марта на всей территории Украины была объявлена тревога. Тогда же глава Львовской области сообщил, что объект критической инфраструктуры дважды подвергался ракетным обстрелам. Затем там произошел пожар.

В то же время глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов заявил о наличии повреждений объектов компании на западе страны. 22 марта он также рассказал о локальных повреждениях газопроводов «Нафтогаза».