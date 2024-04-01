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17:34, 1 апреля 2024Спорт

Костомаров рассказал о шутках друзей после ампутаций

Роман Костомаров рассказал, что друзья шутят над ним после ампутаций

Кадр: «Шоу Воли» / Rutube

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал в «Шоу Воли» о шутках друзей после пережитых им ампутаций.

Спортсмен привел в пример шутки фигуриста Максима Стависского. «"У тебя парковка бесплатная, маникюр-педикюр не надо делать, ноги не потеют, носки не нужны". Я говорю: "На руки же нужны носки"», — рассказал Костомаров.

Ранее чемпион ОИ рассказал о трудностях жизни с протезами. Он отметил, что в быту их сложнее всего надевать.

В январе 2023-го Костомарова госпитализировали с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Позднее ему установили протезы на ноги и правую руку.

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      Алексей Гусев
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