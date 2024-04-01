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17:12, 1 апреля 2024Спорт

В России назвали возможных представителей страны на Олимпиаде

Депутат Журова: под критерии участия в ОИ от России попадут только теннисисты
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Из-за особенностей требований Международного олимпийского комитета принять участие в Олимпийских играх от России, возможно, смогут только теннисисты, предположила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она усомнилась, что от России и Белоруссии примут участие 50 спортсменов.

«В МОК говорят, что принять участие в Олимпиаде смогут 50 спортсменом из России и Белоруссии. Но мне кажется, что это заявление было сделано, скорее, для того, чтобы создать ажиотаж. Не вижу, как это можно реализовать. Потому что, если отталкиваться от тех критериев, что были озвучены, то участвовать смогут только теннисисты», — сказала политик.

Она напомнила, что одно из условий МОК для российских спортсменов — отсутствие финансирования со стороны государства. Этому требованию соответствуют только теннисисты, чьи турниры финансируют спонсоры.

«Кроме того, теннисисты почти не живут в России — это специфика их вида спорта: все соревнования проходят только зарубежом. И спонсируют они, действительно, сами себя. Теоретически, под этот же критерий могли бы подходить гольфисты, но там у нас нет спортсменов. Представители других видов спорта отбираются с любительских соревнований, а там идет финансирование за счет государства», — объяснила Журова.

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Ранее в МОК рассказали, что россияне будут иметь такие же права, как и другие олимпийцы.

При этом мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам будут не рады на летних Играх.

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