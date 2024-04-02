Полковник объяснил появление в России охотников за дронами

Полковник Матвийчук: ВС РФ перешли к организованной системе борьбы с дронами ВСУ

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук прокомментировал появление в России «охотников за дронами» — вооруженных пулеметами групп для противодействия беспилотникам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В беседе с «Лентой.ру» Матвийчук объяснил, что Вооруженные сил (ВС) РФ перешли к организованной системе борьбы с дронами ВСУ.

Ранее источники в военном ведомстве сообщили, что в составе нескольких российских общевойсковых армий и армий Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) появятся мобильные группы по борьбе с беспилотниками. Охотников за дронами вооружат пикапами с пулеметами и зенитными установками: в арсенал групп войдут в том числе зенитные установки ЗУ-23-2 на шасси грузовиков и пикапы с крупнокалиберными пулеметами.

«Как только противник начал массированно использовать беспилотные летательные аппараты, вопросы про эти резервы встали остро. Вначале такие группы начали создавать в хаотическом порядке, сейчас это делается уже организованно, в рамках штатной структуры со штатным вооружением», — объяснил Матвийчук.

Он выразил уверенность в том, что в дальнейшем будет разработана тактика действия таких групп, которая будет совершенствоваться со временем. По словам собеседника «Ленты.ру», военные специалисты уже обладают достаточным арсеналом для идентификации и поражения беспилотников в любое время суток.

В марте в ходе отработки отражения налета роя дронов-камикадзе в Ростовской области заметили зенитную установку с автоматами Калашникова АК-12 на шасси пикапов. Машина получила станок с тремя автоматами.

В том же месяце стало известно, что в России разработали станок для ПКМ (пулемет Калашникова модернизированный), который позволит использовать его против низколетящих беспилотников.