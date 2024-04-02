Мебель предложили «встроить» в российскую ипотеку

Минстрой предложил включить стоимость встроенной мебели в ипотеку

В России захотели включить стоимость встроенной мебели в ипотеку на новостройки. Соответствующий законопроект предложил Минстрой, документ опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.

По мнению авторов инициативы, так получится снизить стоимость обустройства жилья для россиян. В Минстрое уточнили, что мера будет распространяться на мебель, которую произвели в России или странах Евразийского экономического союза.

В ведомстве добавили, что мебель можно будет включить в договор долевого участия при условии, что средства россиян привлекут с помощью эскроу-счетов.

Ранее доктор экономических наук Юрий Шедько предсказал, что к июню 2024 года россиянам станут чаще отказывать в ипотеке. Доля негативных ответов от банков потенциальным заемщиков резко вырастет и может достичь 81-86 процентов.