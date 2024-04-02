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21:19, 2 апреля 2024Россия

Над Курском сбили беспилотник

Губернатор Старовойт: в Курске и Курском районе работает ПВО, сбит беспилотник

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В Курске и Курском районе сработала система противовоздушной обороны, сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Глава региона напомнил жителям, что приближаться к обломкам дронов и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Он также призвал сообщать о находке в экстренные службы.

Перед этим в области объявили опасность атаки БПЛА.

Ранее Роман Старовойт заявил, что жители приграничного поселка Теткино покидают его из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. «Две трети населения поселка уже выехали и разместились самостоятельно у своих родственников или в пунктах временного размещения, которые у нас организованы», — сообщил губернатор.

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      Марина Совина
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