Над Курском сбили беспилотник

Губернатор Старовойт: в Курске и Курском районе работает ПВО, сбит беспилотник

В Курске и Курском районе сработала система противовоздушной обороны, сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Глава региона напомнил жителям, что приближаться к обломкам дронов и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Он также призвал сообщать о находке в экстренные службы.

Перед этим в области объявили опасность атаки БПЛА.

Ранее Роман Старовойт заявил, что жители приграничного поселка Теткино покидают его из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. «Две трети населения поселка уже выехали и разместились самостоятельно у своих родственников или в пунктах временного размещения, которые у нас организованы», — сообщил губернатор.