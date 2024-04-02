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21:46, 2 апреля 2024Россия

Над Курском сбили еще один украинский беспилотник

Губернатор Старовойт: над Курском сбили еще один украинский беспилотник
Роман Старовойт

Роман Старовойт. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Над Курском сбили еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В небе над Курском сбит еще один украинский БПЛА. Благодарю всех, кто сейчас на боевом дежурстве», — подчеркнул он.

Ранее 2 апреля губернатор сообщил, что был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. По его словам, в Курске и Курском районе сработала система противовоздушной обороны.

20 марта поселок Теткино, примыкающий к российско-украинской границе, в течение всего дня находился под огнем со стороны Вооруженных сил Украины. Власти зафиксировали прилеты в районе одного из промышленных предприятий.

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      Марина Совина
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