Над Курском сбили еще один украинский беспилотник

Губернатор Старовойт: над Курском сбили еще один украинский беспилотник

Над Курском сбили еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В небе над Курском сбит еще один украинский БПЛА. Благодарю всех, кто сейчас на боевом дежурстве», — подчеркнул он.

Ранее 2 апреля губернатор сообщил, что был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. По его словам, в Курске и Курском районе сработала система противовоздушной обороны.

20 марта поселок Теткино, примыкающий к российско-украинской границе, в течение всего дня находился под огнем со стороны Вооруженных сил Украины. Власти зафиксировали прилеты в районе одного из промышленных предприятий.