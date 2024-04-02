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13:42, 2 апреля 2024Экономика

Раскрыта доля доллара в расчетах БРИКС

Глава Делового совета Катырин: доля доллара в расчетах БРИКС составляет 28,8 %

Фото: Beawiharta / Reuters

В настоящее время доля доллара в структуре расчетов стран БРИКС составляет менее трети и находится на уровне 28,8 процента. Все остальные операции участники объединения проводят в национальных валютах, заявил председатель Делового совета организации Сергей Катырин. Его слова приводит ТАСС.

Раскрывать конкретные доли каждой из национальных валют стран-участниц объединения он не стал. При этом наиболее перспективным направлением в расчетах БРИКС Катырин назвал использование цифровых активов.

В свою очередь, самыми актуальными вопросами сотрудничества в рамках объединения он назвал взаиморасчеты и логистику. Эти обстоятельства приобретают дополнительную важность с учетом вступления в БРИКС новых членов — Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Ранее Катырин заявил о рекордном росте товарооборота России со странами БРИКС. По итогам 2023 года показатель вырос до 294 миллиардов долларов в денежном выражении, что составило 41,4 процента всего объема российской внешней торговли.

При этом главным партнером РФ по-прежнему остается Китай. В 2023 году товарооборот двух стран достиг рекордного уровня в 240,11 миллиарда долларов.

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      Анатолий Акулов
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