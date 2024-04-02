Россиянам назвали способ не платить налог за дачный туалет

Депутат Гаврилов: дачники должны платить налоги за хозяйственные постройки

Владелец дачного участка обязан платить налог за хозяйственные постройки. Об этом в разговоре с NEWS.ru напомнил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

К хозяйственным постройкам могут относиться сараи, туалеты, бани, а также теплицы и аналогичные сооружения. Главное отличие хозпостройки — наличие фундамента. Если сооружение можно легко перенести с места на место, оно не будет считаться таковым и не будет облагаться налогом. Также хозпостройка должна быть зарегистрирована в Росреестре. Кроме того, ей будет считаться здание площадью более 50 квадратных метров.

При этом, согласно российскому законодательству, от налога может быть освобождена одна хозпостройка. Ее площадь не должна превышать 50 квадратных метров. Если собственник выбрал такое сооружение, но на его участке есть другое площадью менее 50 квадратных метров, за него все равно придется платить.

Ранее дачникам назвали способ защитить участок от змей. Для этого по периметру участка следует разбросать тряпки, пропитанные керосином.